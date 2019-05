Der er tirsdag morgen sket en større færdselsulykke ved Hillerødmotorvejen. En er fløjet til Rigshospitalet.

Der er tirsdag morgen sket en større færdselsulykke ved Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Isterødvejen og Herredsvejen. To biler var impliceret i ulykken, der har kvæstet føreren af den ene bil.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Den kvæstede part, en udenlandsk mand i en svensk indregistreret bil, er blevet fløjet til hospitalet med helikopter, skriver politiet.

I den anden bil sad en 70-årig kvinde fra Hillerød. Hun er ikke umiddelbart alvorligt kvæstet.

Politi og redning var tirsdag morgen på stedet, og vejen var indtil klokken 8 spærret i nordgående retning som følge af redningsarbejdet.

Efter at vejen blev genåbnet, har politiet fået meldinger om, at nogle utålmodige bilister har lavet en U-vending for at slippe ud af køen. Det opfordrer politiet kraftigt til, at man lader være med.

- Udvid tålmodighed og lad være med at ringe eget eller andres liv i fare, skriver Nordsjællands Politi i et tweet.

Det var klokken 7.35 endnu ikke muligt for Nordsjællands Politi at sige yderligere om situationen til Ritzau.

/ritzau/