Et sted mellem 130-150 katte og pis fra selvsamme dyr, der sev ned gennem gulvene og væggene til bygningens stueetage.

Det var, hvad repræsentanter fra Frederikssunds Kommune fandt i 2018, da de kom ind i lejligheden hos en 56-årig mand i Slangerup.

Det skriver Helsingør Dagblad, der har set nærmere på sagens anklageskrift, hvor anklageren kræver manden fængslet for grov overtrædelse af dyreværnsloven.

Udover manden og de mange katte, som han over længere tid havde samlet sammen, boede der en kvinde i den 75 kvadratmeter treværelseslejlighed.

Her stod der kattebakker overalt, men da dyrene besørgede, som de havde lyst, var urinen begyndt at sive ned til fitnesscentret i ejendommens stueetage.

Det var disse lugtgener, der fik fitnesscentret til at kontakte kommunen.

Kattene havde ikke mulighed for at komme ud, og blandt dem var mange killinger, som i mange tilfælde var et produkt af indavl.

Da repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse gik ind i sagen, blev det hurtigt konstateret, at mange af dyrene led af luftvejssygdomme samt en særlig variant af katteklamydia.

Som resultat af dette måtte mange af kattene aflives.

Manden står også anklaget for ikke at have sørget for, at dyrene fik behandling hos dyrlægen.

Han nægter sig skyldig i anklagerne om dyremishandling, og ifølge hans forsvarer lyder det, at han 'elsker katte'.

Derfor har han fortsat katte, omend i et mindre antal, og bor fortsat i lejligheden.

Mandens samleverske er ikke tiltalt.