Veltalende. Sympatisk. Tillidsvækkende.

Sådan beskrives den mand, der hen over sommeren har udlejet et sommerhus i den nordsjællandske badeby Hornbæk.

Men måske er manden i virkeligheden alt andet.

I hvert fald er han lige nu mistænkt for at have snydt mindst 20 familier, der alle har booket en eller flere ferieuger i sommerhuset på Sennepsbakken 27A.

B.T. har været i kontakt med to familier, som begge har lejet huset hen over sommeren.

Den ene familie skulle have haft huset i denne uge - uge 30 - imens den anden har lejet det i uge 31 fra søndag til søndag.

»Lige nu må jeg sige, at jeg bliver en smule mistænksom, når man hører om flere, der har oplevet det samme. Jeg vil nødig stå på søndag uden at have et hus,« siger Claus Mentov til B.T.

Fandt sommerhuset på Facebook

Det var Claus Mentovs kæreste, der fandt sommerhuset i en lukket Hornbæk-gruppe på Facebook, hvor folk søger og udbyder sommerhuse i området.

»Og det var faktisk ham, der skrev direkte til hende og sagde, at han lige havde fået et afbud, så huset var ledigt,« fortæller Claus Mentov og understreger, at der intet mistænkeligt var over mandens opførsel eller de ting, han fortalte om huset.

»Lidt tid efter vi havde accepteret og betalt, sendte han en mail, hvor han oplyste, at han ville sætte to ekstra cykler ned i skuret, fordi vi var fire personer. Så det hele virkede meget organiseret og professionelt.«

Betalte over MobilePay

Claus Mentov overførte 5.500 kr. via MobilePay til manden for en uges leje.

Men efter betalingen var faldet, fik han pludselig en ekstraopkrævning på 400 kr. for rengøring.

»Det betalte jeg ikke. 'Det skulle du have oplyst til at starte med', sagde jeg til ham. Men så har han alligevel forsøgt at presse 400 kr. mere ud af os. Han er fræk.«

Claus Mentov har nu tænkt sig at melde manden til politiet.

Det samme har Eva Ulsø fra Ikast allerede gjort.

Hun og familien skulle have haft huset på Sennepsbakken 27A i uge 30, men blev kort før ankomst ringet op af udlejeren, som sagde, at noget var gået galt, og at lejemålet derfor desværre måtte aflyses.

De 5.300 kr., som hun - også direkte over MobilePay - har betalt for en uges leje, har hun endnu ikke set skyggen af.

Eva Ulsø har kendskab til adskillige andre familier, der har lejet sommehuset igennem manden. Flere medier har de seneste dage beskrevet, hvordan mindst 20 familier ser ud til at være berørt af sagen.

Over for B.T. fortæller Eva Ulsø, hvordan hun aldrig fattede mistanke til manden, som indlevende forklarede, hvordan der var kajakker i garagen og en trampolin til børnene i haven.

»Jeg er normalt ret skeptisk anlagt, men studsede ikke på noget tidspunkt over det, han sagde. Han var virkelig veltalende og tillidsvækkende.«

Mistænkte bor lige ved siden af

Sennepsbakken 27 i Hornbæk er et dobbelthus, og B.T. har tirsdag været i kontakt med ejeren, der af sin advokat er blevet opfordret til ikke at udtale sig i pressen.

Ejeren ønsker dog at få præciseret, at de ikke har noget med sagen at gøre.

De bor selv i 27A, imens manden - der er mistænkt for at udleje sommerhuset - lejer sig ind hos dem i 27B.

Den mistænkte har altså, imens han selv boede i nabohuset - 27B - udlejet 27A, hvor ejeren bor.

Ejerne har flere gange på det seneste oplevet, at folk, der har betalt for at leje sommerhuset, har troppet op og ringet på hos 27A, men her har de pænt måttet forklare dem, at der ikke er noget sommerhus at leje, og at de er blevet snydt.

Ejeren oplyser til B.T., at manden - som betegnes som »speciel« - omkring påske lavede et lignende nummer, da han på falsk grundlag udlejede huset til to familier.

Begge familier fik dog dengang angiveligt deres penge tilbage.

Ejeren har nu med de nye oplysninger i sagen valgt at opsige lejemålet med manden, som bor på adressen med sin kone.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra manden selv.