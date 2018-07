En mand har mandag eftermiddag sat sig op på et tag i Knudrisgade i det centrale Aarhus.

Ifølge Østjyllands Politi nægter manden at komme ind, og både brandvæsnet og politiet er derfor til stede. Alarmen gik klokken 15.40, hvorefter politiet rykkede ud med en forhandler, der ifølge vagtchef Jens Rønberg har »god kommunikation« med manden. Indtil videre er der dog ikke kommet så meget ud af det. Manden sidder stadig på taget på en etageejendom på hjørnet af Knudrisgade og Nørrebrogade.



»Vi taler med ham, men han vil ikke give sig. Vi opfatter det, at han sidder på taget som et udtryk for et eller andet. Enten vil han have et eller andet, have andre til at gøre et eller andet eller også vil han begå selvmord,« siger vagtchefen til B.T.

På nuværende tidspunkt holder politiet alle muligheder åbne og har ingen særlig grund til at tro, at der eksempelvis skulle være tale om en mand med selvmordsplaner. Brandvæsenet står dog alligevel klar med et net, hvis manden skulle finde på at hoppe ned fra taget.

Politiet opfordrer offentligheden til at respektere afspærringen på stedet og følge politiets ansvininger. Politet har afspærret en vejbane i Nørreport-krydset. Det skaber noget kø i det stærkt trafikerede kryds.

Vi er i øjeblikket sammen Brandvæsenet tilstede på Knudrisgade, Århus c, hvor en mand sidder på et tag og ikke vil komme ind. respekter afspærring og anvisninger — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 30, 2018

