En mand har tilsyneladende forskanset sig i en butik i Middelfart.

Det skriver TV 2.

Ifølge tv-stationen er politiet rykket massivt ud til et politikontor på rådhuset i Middelfart.

En ukendt gerningsmand har forsøgt at sætte ild til stedet og har affyret fyrværkeri, forlyder det.

Vagtchefen ved Fyns Politi siger til TV 2, at gerningsmanden stadig befinder sig i bygningen, og at det ikke vides, om han er bevæbnet.

Over for B.T. bekræfter vagtchef Peter Vestergaard, at manden stadig ikke er pågrebet.

»Vi arbejder på at finde ham og finde ud af, hvad der er galt, men på nuværende tidspunkt er der ikke nyt i sagen,« siger han.

Mandens identitet er endnu ukendt.

B.T. følger sagen...