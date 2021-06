Dramatiske scener udspiller sig i Middelfart fredag morgen og formiddag.

Her er svært bevæbnede betjente talstærkt til stede i den centrale del af byen, hvor en mand har forskanset sig i den bygning, der huser både rådhuset og politikontoret.

Beboere indenfor en zone af 100 meter fra stedet er blevet evakueret, og sprængstofeksperter forsøger at sprænge døren til rådhuset, skriver Fyns Politi på Twitter.

Der skulle dog ikke være fare på færde.

Politiet er i gang med at evakuere beboere i en 100 meter zone fra Middelfart Rådhus. Evakueringen sker af hensyn til borgernes sikkerhed og tryghed. Vi anmoder derfor om at følge politiets anvisninger. Vi arbejder på at finde et sted, hvor borgerne kan tage ophold. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) June 25, 2021

I de tidligere morgentimer forlød det, at en mand var brudt ind på politikontoret i rådhusbygningen og havde affyret fyrværkeri.

Et område omkring rådhuset blev spærret af, og sprængstofhunde og sprængstofeksperter blev tilkaldt.

Alle indfaldsveje til rådhuset er blevet spærret af.

Det fremgår af tweetet, at gerningsmanden formodentligt stadig befinder sig i bygningen.

Rullemarie var i aktion i Middelfart fredag formiddag. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Rullemarie var i aktion i Middelfart fredag formiddag. Foto: Presse-Fotos.dk

Det vides ikke, om han er bevæbnet.

Over for B.T. bekræftede vagtchef Peter Vestergaard omkring klokken halv syv, at manden stadig ikke var pågrebet.

»Vi arbejder på at finde ham og finde ud af, hvad der er galt, men på nuværende tidspunkt er der ikke nyt i sagen,« siger han.

Mandens identitet er endnu ukendt.

Vi er tilstede ved Middelfart Rådhus, til en melding om en mand, der ca. kl. 0450 er brudt ind og har affyret fyrværkeri i politilokalet på stedet. Ingen tilskadekomne. Vi arbejder på at udfinde manden, der muligvis stadig er på stedet. Intet yderligere for nu. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) June 25, 2021

Heldigvis skulle ingen personer være kommet noget til under episoden.

»Der er iværksat en større politimæssig indsats omkring bygningen, som gør, at den formodede gerningsmand er rammet ind af politiet,« skrev politikredsen i en pressemeddelelse tidligere fredag formiddag.

Samtidig oplyste Fyns Politi, at sprængstofhunde og Forsvarets sprængstofeksperter var blevet tilkaldt.

Eksperterne skal sikre, at der ikke er yderligere eksplosive stoffer – ud over det fyrværkeri, der allerede er affyret – i bygningen.

Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Foto: Presse-Fotos.dk

B.T. følger sagen …