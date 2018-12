Det hører sjældenhederne til, at en dårlig parkering udløser et forbud mod at komme på en restaurant.

Alligevel er det tilfældet for en 51-årig mand fra Rungsted.

Manden må ikke længere vise sig på den nordsjællandske restaurant 'Asia House' i Helsingør de næste to år efter en dårlig parkering.

Oveni skal han punge ud med 3.000 kroner for en bøde. Det oplyser Nordsjællands Politi ifølge sn.dk.

Parkeringen var dog ikke alene skyld i forbuddet, men det var derimod det slagsmål, der opstod på grund af deb. To andre gæster på restauranten hånede nemlig manden ved at kommentere hans parkering.

De to mænd klappede endda af parkeringen.

Men kommentarerne blev for meget for den 51-årige mand, og det udviklede sig til et skænderi, som førte til skubberi og slag, oplyser politiet ifølge sn.dk.

Alle tre implicerede mænd står til at skulle betale 3.000 kroner, og hver især må de ikke vise deres ansigt på restauranten. Det oplyses desuden, at den ene af de to mænd er 58 år og hjemløs.