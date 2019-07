En politibetjent er tirsdag eftermiddag blevet ramt i overarmen af skud i forbindelse med en større politiaktion på Tåsinge.

Betjenten har det dog efter omstændighederne godt.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Også den formodede gerningsmand er blevet hårdt såret, og er nu på vej til Odense Universitetshospital.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvordan gerningsmanden er såret, og det oplyses heller ikke, hvem der skal have skudt betjenten i overarmen.

'I forbindelse med aktionen er gerningsmanden blevet hårdt såret og på vej til OUH. De pårørende er underrettet,' oplyses det.

'Fyns Politi oplyser yderligere, at en kollega – i forbindelse med aktionen – er blevet ramt i overarmen af et skud. Kollegaens pårørende er underrettet, og han behandles på OUH. Han har det efter omstændighederne godt,' lyder det videre i pressemeddelelsen.

Årsagen til, at politiet tirsdag var til stede på Tåsinge, var, at man klokken 13:13 modtog en anmeldelse om, at en person i en ejendom nær Bjerreby havde afgivet trusler med et våben og senere skød mod en person.

Efterfølgende havde manden forskanset sig i et hus.

Flere patruljer blev derefter sendt til adressen for at løse situationen.

Tidligere tirsdag eftermiddag bad politikredsen i et tweet folk om at holde sig væk fra området samt at følge politiets anvisninger på stedet.

I et opfølgende tweet oplyste politiet, at otte personer fra ejendomme omkring det forskansede hus var blevet evakueret fra området.

I den seneste pressemeddelelse, som politiet har sendt ud kort før klokken 18, lyder det, at aktionen på Tåsinge nu er afsluttet.

Da en betjent er blevet såret i aktionen, overtager Den Uafhængige Politianklagemyndighed efterforskningen.

Af den grund kan Fyns Politi ikke oplyse yderligere om, hvad der er sket i sagen.

B.T. følger sagen.