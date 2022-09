Lyt til artiklen

Natten til fredag udspillede der sig et drama på havnen i den nordjyske by Hirtshals.

For klokken 02:11 får Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at en mand går rundt ved havnen, hvor han råber, skriger og sparker til biler.

Politiet nåede kort at snakke med ham, før situationen eskalerede yderligere.

»Da vi møder virker han psykisk uligevægtig og slår begge betjente i ansigtet, hvorefter han hopper ned på nogle både og videre ned i vandet,« siger Jesper Sørensen, vagtchef hos Nordjyllands Politi, til B.T.

Derfor måtte man tilkalde redningsbåde for at fiske manden op af vandet, hvor man anslår, at han har været i 20 minutters tid.

»Han bliver for god ordens skyld kørt til hospitalet, hvor vi selvfølgelig også er til stede,« siger Jesper Sørensen.

Hvordan manden har det nu, kan vagtchef, Jesper Sørensen, ikke fortælle noget om.

Manden er nu sigtet for vold mod tjenestemænd. Vagtchefen forventer, at manden senere i dag vil blive fremstillet for et grundlovsforhør.