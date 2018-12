En dørmand blev natten til søndag overfaldet af en diskoteksgæst på Underground i Esbjerg.

Dramaet begyndte, da en 41-årig gæst nikkede en anden gæst en skalle. Derefter ville dørmanden eskortere manden ud af natklubben, men det ville gæsten ikke finde sig i.

Han valgte derfor at gå amok. Her slog og sparkede han først dørmanden, inden han knuste sit glas i ansigtet på ham.

Det skriver JydskeVestkysten.

Derefter blev dørmanden kørt på skadestuen med dybe snit i ansigtet, skriver avisen.

Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller til avisen, at den 41-årige mand er sigtet for grov vold efter episoden.

Han er dog ikke blevet varetægtsfængslet.

Den 41-årige mand er nemlig ikke tidligere kendt for lignende sager. Han er derfor på fri fod, indtil anklagemyndigheden vurderer, hvorvidt der grundlag for at rejse tiltale mod gæsten.