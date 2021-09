Mandag morgen udspillede der sig dramatiske scener ved Netto på Østre Allé i Slagelse.

Her måtte personalet låse døren til butikken efter, at en mand havde kastet en melon efter en medarbejder. Men det fik ikke manden til at falde til ro.

Snarere tværtimod.

Den 45-årige mand begyndte i stedet at sparke til vinduerne i indgangspartiet til Netto-supermarkedet, som endte med at gå i stykker.

Manden kunne dog ikke komme ind i butikken, men blev kort efter anholdt og sigtet for hærværk, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Herefter blev den 45-årige løsladt, men kort efter var han på spil igen.

Klokken 8.27 – lidt over en time efter vandmelonkastet i Netto-butikken – tikkede der en ny anmeldelse ind hos politiet.

Denne gang var en mand i gang med at smadre ruderne i Danske Banks afdeling på Nytorv i Slagelse.

»Det viste sig at være den 45-årige, der brugte en lægtehammer til at smadre vinduerne,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Han blev anholdt igen, og denne gang anbragte politiet ham i detentionen.

Sidst på aftenen blev den 45-årige løsladt – med to sigtelser for hærværk på samvittigheden.