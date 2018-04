En 30-årig mand er sigtet for vold, efter at han mandag gik amok med en pulverslukker i en lægeklinik.

Det skriver Nordjyske.

Den 30-årige mand, der har udenlandsk baggrund, trådte mandag ind på lægeklinikken, der på Budolfi Plads er centralt beliggende i Aalborg.

Her tabte han dog besindelsen, da han fandt ud af, at han ikke kunne få tolkehjælp. Han greb derfor en pulverslukker, som han angreb personalet med ved at sprøjte dem i hovedet, oplyser Nordjyllands Politi.

Han fortsatte sin hærgen ved at sprøjte indholdet fra den cylinderformede ildslukker ud i lokalet.

Politiet fik dog en anmeldelse om hændelsen og kunne siden anholde den 30-årige.

Han er nu sigtet for vold og hærværk i lægeklinikken.



Ifølge Nordjyske skal lægefagligt personale vurdere, om han måske skal indlægges på psykiatrisk afdeling.

Vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi oplyser til avisen, at ingen personer i lægeklinikken er kommet noget alvorligt til.