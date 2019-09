En mand fik hjertestop, da han onsdag kom i klemme mellem en el-palleløfter og en reol. Han blev genoplivet.

En mand er onsdag blevet genoplivet efter en arbejdsulykke i Priorparken i Brøndby.

Det oplyser vagtchef Lars Jørgensen ved Københavns Vestegns Politi til TV2 Lorry.

- Af uforklarlige årsager har han stået på en elektrisk palleløfter, og så er han simpelthen kommet i klemme mellem den og en stor, kraftig industrireol.

- Han sidder ubehjælpsomt fast og får så hjertestop. Vi får ham genoplivet, og han ligger nu på traumecenter, siger Lars Jørgensen sent onsdag aften til mediet.

Vagtchefen kender ikke til mandens tilstand.

Det fremgår ikke af artiklen, hvornår ulykken skete, hvilket stykke arbejde manden var ved at udføre, hvor gammel han er, eller om hans pårørende er orienteret om ulykken.

Det har sent onsdag aften ikke været muligt for Ritzau at få kontakt til vagtchefen.

/ritzau/