En 22-årig mand er blevet dræbt af skud. Han blev fundet død torsdag i Vårkjærparken i Viby i Aarhus.

En mand er torsdag fundet dræbt i en bil ved en boligblok i Vårkjærparken i Viby i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi.

Politiet oplyste i første omgang, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald, men oplyser torsdag eftermiddag, at sagen efterforskes som et drab.

/ritzau/