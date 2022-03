En 25-årig mand blev i oktober fundet livløs på en sti i Hvidovre og døde efterfølgende. Måneder senere fik politiet anholdt to mænd i sagen, og nu har de fængslet endnu en.

Den tredje anholdte er en 30-årig mand, der lige nu sidder fængslet frem til 22. marts.

Det fortæller Vestegnens Anklager.

Det var en forbipasserende, der en tidlig morgen i slutningen af oktober sidste år fandt den 25-årige på Stavnsbjergstien i Hvidovre.

Han blødte fra ansigtet, og ud fra hans tilstand tydede alt på, at han havde været udsat for grov vold. Kort efter stoppede han med at trække vejret.

Efterfølgende har politiet kortlagt forurettedes færden op til drabet, hvor han havde kørt rundt i en hvid varevogn. Den blev senere hen fundet i vandet ved Avedøre Holme i Hvidovre.

De to første anholde i sagen på henholdsvis 18 og 23 år blev anholdt i januar og er sigtet fra drab i sagen. Den ene af de to sag i forvejen varetægtsfængslet for en våbensag.

Under et grundlovsforhør kom det frem, at de skulle have slået den 25-årige nu afdøde mand i hovedet i et Bandidos-klubhus. Begge nægter sig dog skyldige.

Allerede dengang sagde politiet, at de ikke kunne afvise, at »der vil ske yderligere anholdelser«, hvilket nu har vist sig, de fik ret i.

Det er meget begrænset, hvad politiet har kunnet sige om efterforskningen, men de har tidligere fortalt:

»Vi vurderer, at indtil flere personer har en viden om, hvordan denne alvorlige forbrydelse er begået. Og den viden bør man komme til os med,« lyder det fra Peter Malmose vicepolitiinspektør.