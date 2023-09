For få dage siden blev en 25-årig mand sendt bag tremmer i sagen om et mystisk dødsfald. Sigtet og varetægtsfængslet for at have kørt en 37-årig mand ned og efterladt ham hjælpeløs i vejkanten et sted på Djursland.

Nu er selvsamme 25-årige blevet løsladt.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten, hvori det lyder, at den unge mand fortsat er sigtet for uagtsomt manddrab.

»I forbindelse med vores efterforskning af sagen er vi nu kommet frem til, at der ikke længere er grundlag for at opretholde varetægtsfængslingen af den 25-årige sigtede i sagen,« siger politikommissær Arne Mikkelsen fra Østjyllands Politi.

Den 37-årige mand blev fundet livløs i vejkanten på Nordkystvejen i Allingåbro fredag formiddag.

Straks spærrede politiet området af og indledte et større efterforskningsarbejde. Dødsfaldet blev betragtet som 'mistænkeligt', og politiet sendte derfor en opfordring til, at borgere, der måtte have set noget mystisk i området, skulle tage kontakt.

Lørdag morgen fik man så en henvendelse fra en 25-årig mand, der mente, at politiet nok ville have interesse i at tage en snak.

Ikke længe efter blev han anholdt.

Da den unge mand søndag blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig i sigtelserne. Han troede, han havde ramt et dyr, fortalte han ifølge TV 2 Østjylland i retten.

Anklager ved Østjyllands Politi Dorthe Lysgaards fortalte efter grundlovsforhøret til B.T., at den 25-årige er sigtet for at have taget flugten efter påkørslen af den 37-årige. Og at han ligeledes er sigtet for at have efterladt den 37-årige i hjælpeløs tilstand.

Dommeren ved Retten i Randers fandt, at der var begrundet mistanke mod den unge mand og besluttede at varetægtsfængsle ham frem til 19. september.

Nu er han altså på baggrund af politiets efterforskning vendt tilbage til friheden.

Baggrunden herfor er ukendt, da Østjyllands Politi ikke ønsker at udtale sig om sagen med henvisning til, at den stadig er under efterforskning.

