En person er fundet livløs i Randers Fjord.

»Vi fik anmeldelsen af en kvinde og har straks iværksat en indsats,« fortæller vagtchef, politikommissær Michael Ørum, Østjyllands Politi.

Det skriver Randers Amtsavis.

Man formoder, at det er en 47-årig mand ved navn Pavia Anton Hamann, der i længere tid har været efterlyst.

Kl. 1554 anm. via 112, at der lå en person i Randers Fjord ud for Uggelhuse. Ambulance, redningsberedskab og patrulje til stedet. Personen var død og havde ligget noget tid i vandet. Pågældende formodes det at være den eftersøgte person, Pavia. Pårørende underrettet #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 16, 2019

Pavia Hamann har været efterlyst, siden han gik fra Randers Regionshospital natten til søndag 10. februar omkring kl. 01.00.

Han gav senest lyd fra sig i en telefonsamtale med sin far kl. 04.30 søndag morgen den 10. februar.

I samtalen med sin far oplyste Pavia Hamann, at han befandt sig på en mark - formentlig ved Virringmark vest for Fausing i Randers SØ.

Østjyllands Politi fik melding om, at der lå en person i fjorden lørdag kl 15.54.

Man antager, at liget har ligget længe i vandet, da det er i en meget dårlig forfatning, fortæller Michael Ørum.

Liget er kørt til Regionshospitalet Randers, hvor det vil blive undersøgt søndag.

Langs Randers Fjord ligger der en række sommerhuse helt ned til vandet. M

en beredskabsinspektør ved Beredskab og Sikkerhed Randers, Per Allan Nielsen, kan oplyse, at den afdøde person ikke lå nær sommerhusene.