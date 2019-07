En mand er mandag blevet fundet livløs i Køge Havn.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for B.T.

»Jeg kan bekræfte, at redningsberedskabet har været ude og samle en livløs mand op af vandet ud for Søndre Havnevej i Køge,« siger Martin Bjerregaard, kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi og tilføjer, at manden er blevet kørt til Køge Sygehus.

Da B.T. talte med Midt- og Vestsjællands Politi, kunne den kommunikationsansvarlige ikke bekræftet, at manden var afgået ved døden.

Senere oplyser han dog til TV 2 Lorry, at manden er blevet erklæret død af lægefagligt personale.

Martin Bjerregaard oplyser ti B.T., at man stadig arbejder på at finde ud af, hvem manden er.

»Vi ved ikke med sikkerhed, hvem han er. Men formentligt er det en ældre borger. Hvorfor han var i vandet, og hvad der er sket - om det var sygdom, ulykke eller noget tredje, er endnu uvist,« siger han.

Opdateres....