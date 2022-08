Lyt til artiklen

En mand er sidst på eftermiddagen lørdag fundet druknet ved Hjerting Strand ved Esbjerg. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Politiet fik anmeldelsen kl. 17.41, hvorefter redningsmandskab blev tilkaldt til stedet. Manden har formentlig ligget i vandet i et godt stykke tid, og derfor blev der ikke tilkaldt helikopter til stedet.

»Han er noget medtaget af at have været i vandet så længe, så det er ikke muligt at identificere ham,« siger vagtchef John Christiansen.

»Vi har dog en idé om, hvem det kan være, men der skal foretages yderligere undersøgelser,« siger vagtchefen.

Er det ikke muligt at udrede dødsårsagen, vil manden blive obduceret.

Der er formentlig tale om en mand, der har været ude at bade. Manden blev fundet kun iført underbukser.

Området ved Hjerting Strand er et område med meget tidevand, og det kan være en af grundene til, at manden først bliver fundet nu.

Ifølge politiet var det en forbipasserende, der slog alarm.