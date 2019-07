En mand er torsdag eftermiddag fundet druknet i havnen i Skagen.

Klokken 14.10 får Nordjyllands Politi en anmeldelse om, at en livløs person ligger mellem et skib og kajen ved havnen i Skagen.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

»Vi får at vide, han ligger med ansigtet nedad, og man kan ikke få ham op,« siger vagtchef Henrik Beck.

Han bliver erklæret død på stedet, da politiet får ham op fra havnen klokken 14.50.

Manden er endnu ikke identificeret, men politiet slår fast, at der er ikke tale om liget af en dansk fisker, der er faldet i vandet nordvest for Hirtshals.

Politiet arbejder med en tese om, at manden er et besætningsmedlem på en båd, der ligger i nærheden. Den tese er ved at blive undersøgt nærmere, forklarer vagtchefen.

»Vi kontakter besætningen, og de næste par dage skal der foretages ligsyn, og vi skal undersøge, om han har været udsat for en forbrydelse eller et uheld,« siger han.