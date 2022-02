Der var tale om en tragisk sag, da Fyns Politi søndag rykkede ud til en drukkenulykke ved Svendborg.

Det fortæller politikommissær Rasmus Tyllesen fra Fyns Politi til B.T.

»En herre, som er ude at gå en tur på den sydlige del af Thurø, opdager, at der i vandkanten ligger et menneske med hovedet nedad i vandkanten,« siger politikommissæren.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.30 og sendte straks en ambulance og patrulje til stedet.

»Manden bliver erklæret død på stedet af lægen, og det bliver samtidig konstateret, at personen har ligget noget tid i vandet,« forklarer Rasmus Tyllesen.

Efterfølgende har politiet kunne konstatere, at den afdøde er en 57-årig mand fra Svendborg, der har været savnet siden 27. december.

»Der er ingen mistanke om, at der ligger strafbar handling bag,« siger politikommissæren.

De pårørende er underrettet.