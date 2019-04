En mand er mandag formiddag fundet druknet.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for B.T.

Nordsjællands Politi skriver på Twitter, at de ikke kan afvise, at den druknede har sammenhæng med den mand og de to børn, der blev meldt savnet søndag.

Søndag blev en far og hans to børn meldt savnet, efter de søndag morgen sejlede ud i en båd fra havnen i Frederiksværk.

Der er også fundet en båd ud fra Lysnæs Havn i nærheden af det sted, hvor den druknede mand dukkede op.

»Vi har fundet en død mand i strandkanten mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig,« siger pressemedarbejder ved Midt og Vestsjællands Politi, Maria Sander Hansen.

Mere specifikt er manden fundet ved byen Nakke.

