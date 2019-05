Med adskillige knytnæveslag, spark og tramp tog tre mænd sidste år livet af en anden mand ved Christiania i København.

Det vil være Anklagemyndighedens påstand, når Københavns Byret tager hul på nævningesagen i starten af juni.

Af anklageskriftet mod de to mænd, som B.T. har fået indsigt i, fremgår det, at overfaldet angiveligt skete i tidsrummet mellem 23.00 31. juli 2018 og klokken 06.30 dagen efter, 1. august.

I det tidsrum skulle de tre mænd have tildelt manden utallige slag på kroppen og i hovedet, ligesom de også sparkede og trampede ham i hovedet.

Og her stoppede det voldsomme overfald ikke.

Det er videre Anklagemyndighedens opfattelse, at de tre mænd 'dunkede' mandens hoved ned i asfalten, hvorefter de spændte en livrem om halsen på ham og slæbte ham i vandet.

Her blev manden trukket op af tililende personer.

Det fik imidlertid ikke de tre mænd til at stoppe, mener politiet.

Efter nogen tid fortsatte de tre personer nemlig med at 'udøve rå, stump vold ved brug af adskillige slag med knyttede hænder, tramp og spark mod hoved og krop', fremgår det af anklageskriftet.

På ny blev manden angiveligt slæbt eller smidt i vandet to gange, hvorefter han igen blev hjulpet op af 'tililende'.

Men det var tilsyneladende til ingen verdens nytte.

For efter manden igen var hjulpet op af vandet, haglede de mange slag, spark og tramp ned over ham endnu engang i en sådan grad, at han senere endte med at dø af sine kvæstelser.

Selv om der ifølge politiet var tre mænd om overfaldet, er der kun rejst tiltale mod to af dem. Den sidste er foreløbig uidentificeret.

Sagen behandles som en nævningesag, og det betyder, at anklageren vil kræve fængselsstraf på fire år eller mere.

De to mænd er tiltalt for vold med døden til følge, og den ene af de to står til udvisning, hvis de skulle blive kendt skyldige.

De to mænds advokater oplyser til B.T., at den ene nægter sig skyldig, mens den anden erkender, at have udøvet vold mod den forurettede, men nægter, at det var i en sådan grad, at det kunne medføre døden.