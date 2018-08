Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk.

En mand er onsdag morgen fundet dræbt på Amager, bekræfter politiet ifølge Ritzau. Tre personer er blevet anholdt i sagen, lyder det fra politikommissær Carsten Ahrends.

Drabet er angiveligt sket natten til onsdag. Meldingen fra politiet kommer efter, at Københavns Politi onsdag morgen var massivt til stede ved Christiania, hvor det undersøgte et 'voldeligt overfald,' lød det først fra den centrale efterforskningsleder, Aaron Newman, ifølge Ritzau.

Der er ifølge politiet ét offer, som man endnu ikke kender identifikationen på.

Med flere patruljebiler, civile politibiler og hundepatrulje satte ordensmagten ind ved voldene mellem Amager og Christianshavn, efter at den dræbte blev fundet onsdag klokken 07. Liget blev fundet på Amager-siden.

Tidligere på morgenen var der uklarhed om, hvad indsatsen drejede sig om.

»Det eneste, jeg kan sige, er, at vi er til stede ved et kriminelt forhold,« lød det fra vagthavende Lars Vestervig.

En person iført en hvid heldragt blev set ført væk fra området med hænderne bundet på ryggen, men Lars Vestervig har ingen kommentarer til, hvem personen er, samt hvad han eventuelt er mistænkt for.

Til Ritzau fortæller Carsten Ahrends, at han ikke vil kommentere, om de tre anholdte personer alle er sigtet for drab.

»De er i første omgang sigtet for drab, fordi de er blevet truffet derude. Men hvor meget de er involveret, er for tidligt at sige noget om,« fortæller han.

I forbindelse med indsatsen blev et område omkring Christmas Møllers Plads på Amager øjeblikket spærret, mens politiet arbejdede på stedet.



