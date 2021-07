To mænd er anholdt efter, at en 35-årig mand er fundet dræbt i en lejlighed i Haderslev.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Fredag formiddag rykkede et talstærkt politi ud til området omkring Damgade i Haderslev efter en anmeldelse om skud i en lejlighed.

Og det viser sig altså, at den døde mand på 35 år angiveligt er blevet skudt.

Politiet har afspærret området. Foto: Pressefotos.dk

»Syd- og Sønderjyllands Politi modtog i dag kl. 09.30 anmeldelse om, at der var afgivet skud i en lejlighed i Damgade i Haderslev. I lejligheden fandt den første patrulje på stedet en 35-årig mand, der var afgået ved døden,« skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Politiet oplyser videre, at de to personer er anholdt på to forskellige adresser i den sønderjyske by.

»Vi har efterfølgende uden dramatik anholdt to mænd på to forskellige adresser i Haderslev. De er mistænkt i forbindelse med drabet. De to mænd er henholdsvis 33 og 55 år gamle,« skriver politiet.

Politiet vil være på stedet en rum tid endnu for at lave tekniske undersøgelser, ligesom politiet vil være tilstede med tryghedsskabende patruljer i løbet af aftenen.