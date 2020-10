En 47-årig mand blev fundet død på en parkeringsplads ved sin Toyota i Hedelund nordvest for Tune på Sjælland.

En 47-årig mand blev mandag fundet død på en parkeringsplads i Hedeland nordvest for Tune.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Undersøgelserne på stedet gør, at politiet efterforsker fundet af den afdøde mand som en drabssag.

På den offentlige parkeringsplads i Hedeland, der ligger i Greve Kommune, holdt en blå Toyota Avensis, som viste sig at tilhøre den nu afdøde. Bilen bliver nu undersøgt nærmere for eventuelle spor.

Parkeringspladsen blev afspærret, så retsmedicinere, kriminalteknikere og efterforskere kunne undersøge liget og omgivelserne nærmere, oplyser politiet.

Den afdøde er fra Hvidovre, og hans pårørende er underrettet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 07.12 mandag morgen, da en borger fandt den livløse mand.

Når politiet er i tvivl om, hvorvidt der kan være tale om en forbrydelse, bliver sager efterforsket på samme måde, som var det en drabssag.

Det gør politiet rutinemæssigt i den type sager, blandt andet for at sikre de eventuelle spor, der måtte befinde sig på stedet, og som risikerede ellers at gå tabt.

Politiet har i øjeblikket ikke flere oplysninger, men skriver i pressemeddelelsen, at man gerne vil i kontakt med personer, der har bemærket noget usædvanligt på eller ved parkeringspladsen i Hedeland natten mellem søndag og mandag eller i de tidlige morgentimer.

