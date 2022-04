Intet tyder på, at der skete en forbrydelse i Sakskøbing søndag, hvor en mand blev fundet død under mystiske omstændigheder.

Det konkluderer Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Søndag rykkede en større politistyrke ud til 'De skæve boliger', som er et botilbud under forsorgshjemmet Saxenhøj på Kalkbrænderivej i Sakskøbing.

De første meldinger lød på, at en mand var fundet død, og at dødsfaldet blev betragtet som mistænkeligt.

Mandag morgen oplyser politiet, at der ud fra de oplysninger, der er kommet frem under efterforskningen, omfattende tekniske undersøgelser, vidneafhøringer og videoovervågning ikke er noget, der tyder på, at der ligger en forbrydelse bag.

Politiet venter dog med at drage den endelige konklusion, indtil resultaterne af de retsmedicinske undersøgelser foreligger.

Det gør de efter alt at dømme i løbet af mandag eller tirsdag.

Søndag talte B.T. med kommunaldirektøren i Guldborgsund Kommune, Søren Bonde:

»Det er en meget tragisk hændelse, som vi er dybt berørt af. Vores beredskabsplan er kort tid efter trådt i kraft, sådan at der bliver taget hånd om både beboere og medarbejdere.«