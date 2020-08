Københavns Politi fik onsdag morgen melding om en livløs mand i mose. Manden har ligget i vandet i noget tid.

En mand blev onsdag morgen fundet død i Utterslev Mose i Københavns Nordvestkvarter.

Det fortæller vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi, der fik anmeldelsen om den livløse mand klokken 08.13.

- Han har ligget i vandet i noget tid, siger vagtchefen.

Politiet var onsdag morgen på stedet for at klarlægge, om man kunne udelukke, at der var sket en forbrydelse.

- Vi har hundevogn og indsatsleder på stedet, sagde Michael Andersen onsdag morgen.

Omkring klokken 11 fortæller vagtchefen, at politiet kan konstatere, at der ikke er noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

Manden er desuden blevet identificeret, og hans pårørende skal nu underrettes.

/ritzau/