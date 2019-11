En 82-årig mand blev sent lørdag aften fundet død ved byen Sommersted i Sønderjylland.

Manden blev fundet død i en såkaldt tuktuk-knallert, skriver JydskeVestkysten.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog klokken 23.28 lørdag en anmeldelse fra en person, der havde fået øje på en såkaldt tuktuk-knallert eller kabinescooter, der tilsyneladende var kørt af vejen og i grøften.

I kabinen sad en 82-årig mand fra lokalområdet, der var bevidstløs, og da en læge nåede frem til stedet, blev manden erklæret død.

Politiet har ikke fundet nogen grund til at tro, at noget kriminelt er hændt manden.

Det antages – ifølge Jydske Vestkysten – at den ældre herre formentlig har fået et ildebefindende, mens han kørte i knallerten, og derfor endte med at køre i grøften.

Den 82-årige mands pårørende er underrettet.

Et ligsyn skal fastlægge dødsårsagen.