Svensk politi har fundet en død 35-årig mand i vejsiden ved Värmdö tæt på Stockholm.

Helt præcist blev han fundet ved landevejen 222 i Gustavsberg. Politiet har søndag aften afspærret et større skovområde, som vejen ligger ved siden af.

Det skriver blandt andet Aftonbladet.

Før man fandt frem til den afdøde, havde nogle lokale fundet en taske i skovbunden.

De kørte rundt på motocross motorcykler i skoven, da de tilfældigvis kørte forbi tasken. Den svenske tv-station tv 4 Nyhederne skriver, at der var menneskedele i tasken.

»Vi er usikre på, hvad tasken indeholder,« siger Ola Österling, der er presseansvarlig ved politiet i Stockholm, til Aftonbladet.

Ikke langt fra tasken blev den 35-årige fundet død – hans pårørende er underrettet.

Svensk politi efterforsker nu sagen som et drab, skriver Aftonbladet.

Hen på eftermiddagen har flere droner været i luften for at tage fotos fra oven af det, der nu bliver anset for at være et gerningssted.

B.T. følger sagen.