En ældre mand er fundet død i et regnvandsbassin i den østjyske by Randers.

Fundet skete natten mellem mandag og tirsdag, hvor politi og beredskab var rykket ud til Møllevangsvej i byen. Fra Østjyllands Politi lyder det, at der ikke er tale om noget kriminelt.

»Det er et almindeligt dødsfald i den her sag. Den omkomne mand blev fundet i et regnvandsbassin,« oplyser en kommunikationsmedarbejder fra Østjyllands Politi.

Som man kan se på billederne her i artiklen, var en del politifolk samt en ambulance på stedet.

Politi og beredskab til stede ved et dødsfald i den østjyske by Randers natten til tirsdag. Foto: ØXENHOLT FOTO

Endnu kendes dødsårsagen ikke, men hos politiet fortæller man, at der ikke er noget mistænkeligt i dødsfaldet.

»Der er ikke noget mistænkeligt ved dødsfaldet, så vi mistænker ikke noget kriminelt. Nu skal vi have foretaget ligsyn, for at finde frem til den præcise dødsårsag,« lyder det videre. Samtidig gør politiet opmærksom på, at der ikke er tale om et selvmord.

Huset, på hvis grund den ældre mand blev fundet omkommet, tilhører et par, der for tiden er på ferie, fortæller kilder til B.T.

Politiet ønsker dog ikke at oplyse, hvilken tilknytning den afdøde havde til husets ejere.