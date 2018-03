Torsdag morgen blev en ung mand fundet død i Valbyparken i København.

Nu oplyser Københavns Politi, at der er tale om en 24-årig mand med relationer til bandemiljøet i København.

Den unge mand blev skuddræbt, lyder det i pressemeddelelsen. Politiet mener, at manden var en del af bandekonflikten, der fandt sted i det andet halvår af 2017 i København.

'Også i denne sag vil vi gøre alt for at stille de skyldige gerningsmænd til ansvar for deres handlinger. Vi vil gerne erindre bandemedlemmerne om, at der allerede er mange sigtede og tiltalte bandemedlemmer, som kan imødese lange fængselsstraffe for den kriminalitet, de udøvede under den seneste bandekonflikt. Og samtidig skal borgerne vide, at vi er massivt tilstede i relevante områder i politikredsen for at skabe tryghed,' siger politiinspektør Torben Svarrer.

Til BT uddyber han:

»Det er en kondiløber, som finder ham omkring klokken 07.05. Uden at gå i detaljer, så kan jeg sige, at han er ramt af flere skud,« siger Torben Svarrer.

Foreløbigt lyder meldingen fra politiet, at de ikke kan sige noget nærmere om motivet bag drabet. De kan heller ikke sige noget omkring mulige gerningsmænd.

Derudover efterlyser politiet vidner, som befandt sig i og omkring Valbyparken onsdag aften ved 22-tiden.

Opdateres...