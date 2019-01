En 84-årig mand blev fredag aften fundet død i sit rækkehus i Hillerød.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

Redningsfolk rykkede ud til huset på Rådhusstræde, efter at politiet modtog en anmeldelse om brand klokken 22.40.

Brandmænd fik hurtigt slukket branden, men da var det allerede for sent at redde den 84-årige mands liv.

»Vi skal lave nogle undersøgelser derude i løbet af i dag (søndag, red.) for at finde ud af, hvad der forårsagede branden.«

»Men vi har ikke noget, der tyder på, at der ligger noget kriminelt bag,« siger vagtchefen i Nordsjællands Politi til B.T.

Politiet antager, at det er stedets beboer, der er fundet død.

Branden var slukket kl. 23.09, og ingen af naboernes huse blev ifølge politiets oplysninger berørt.