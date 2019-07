Et besætningsmedlem på et estisk skib er torsdag eftermiddag fundet død i havnen efter bytur.

Et besætningsmedlem på et estisk skib er torsdag eftermiddag fundet druknet i havnen i Skagen.

Det skriver det regionale medie nordjyske.dk.

Manden blev fundet i havnen kort efter klokken 14. Da Nordjyllands Beredskab nåede frem, havde en redningsbåd fået manden op af vandet.

Men hans liv stod ikke til at redde, og klokken 14.55 blev han erklæret død af en læge, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck til nordjyske.dk.

Den druknede var besætningsmedlem på et estisk skib, der ligger i havnen for at blive repareret.

Andre besætningsmedlemmer har fortalt, at de ikke har set den nu druknede mand, siden de var i byen onsdag.

/ritzau/