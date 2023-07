Københavns Vestegns Politi er i øjeblikket til stede i forbindelse med en drukneulykke i Ishøj Havn.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

'Der er tale om en mand, som er fundet druknet i havnen,' skriver politiet.

Til B.T. oplyser vagtchefen, at man er i gang med at underrette de pårørende, og at der ikke er noget mistænkeligt bag dødsfaldet.

Politiet har derfor ikke yderligere oplysninger til sagen.

