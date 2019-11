En mand er ved middagstid onsdag blevet fundet død i en grøft i Nordjylland.

Manden blev fundet i en ufremkommeligt terræn i Nørre Sundby af nogle forbipasserende, som tilkaldt politiet klokken 12.11.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jes Falberg til B.T.

I nærheden fandt man desuden mandens hund.

Politiet er sidst på eftermiddagen i færd med at underrette de pårørende.

Af samme årsag kan vagtchefen for nuværende ikke fortælle yderligere om mandens identitet.

Han fortæller dog, at der i skrivende stund ikke er noget, giver politiet anledning til at tro, at der skulle være sket noget mistænkeligt.

Politiet afventer dog fortsat, at et ligsyn vil fastslå den konkrete dødsårsøg. Dette vil ske torsdag.