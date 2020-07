Manden, man tirsdag fandt død i en lejlighed i på Frederiks Allé i Aarhus, er nu identificeret.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

'Den afdøde er nu endeligt identificeret som værende en 39-årig mand fra Aarhus-området,' lyder det i opslaget, der fortsætter:

'Hans pårørende er underrettet. Obduktionen er endnu ikke afsluttet, hvorfor dødsårsagen fortsat ikke er fastlagt.'

Over for B.T. tilføjer kommunikationsmedarbejder Janni Lundager, at identiteten af afdøde er fastlagt på baggrund af undersøgelser af blandt andet fingeraftryk.

Politiet efterforsker foreløbigt sagen som et såkaldt mistænkeligt dødsfald.

Når politiet gør det, er det, fordi dødsårsagen ikke er åbenlys, og findestedet bliver derfor behandlet som et gerningssted, så der ikke går eventuelle spor tabt, hvis der skulle ligge en forbrydelse bag.

I forbindelse med dødsfaldet er en 66-årig mand blevet anholdt og taget ind til afhøring.

Det var i netop den 66-åriges lejlighed på Frederiks Allé, den afdøde tirsdag eftermiddag blev fundet af en tredje person.

Her var den anholdte mand ikke i en tilstand, hvor det var muligt for politiets efterforskere at afhøre ham nærmere om omstændighederne omkring dødsfaldet.

Det er det til gengæld onsdag, og denne afhøring pågår stadig omkring 13.30.

Denne samt obduktionen af afdøde vil afgøre, hvad der skal ske i sagens videre forløb, oplyser Janni Lundager.