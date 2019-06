En mand er lørdag aften fundet druknet i Aarhus havn.

Han blev fundet nær springvandet ved Hack Kampmanns Plads.

»Lægens vurdering er, at han sandsynligvis har ligget i vandet i to til tre uger,« oplyser Morten Hansen, vagtchef ved Østjyllands Politi.

Liget skal nu obduceres for at kunne fastslå, hvorvidt manden har været udsat for en forbrydelse.

Ifølge vagtchefen er der dog umiddelbart ikke noget, der tyder på det.

Den afdøde er blevet identificeret som en mand fra Aarhus-området.

Der blev fundet ID på ham i form af sygesikring, som fastslår, at han er fra 1985.

Vagtchefen ved Østjyllands Politi oplyser, at den afdøde ikke har været meldt eftersøgt forud for, at han blev fundet i havnen lørdag.

Politiet er ved at underrette familien.

