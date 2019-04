En mand blev lørdag morgen fundet livløs i en å i den lille by Lille Skensved på det østlige Sjælland.

En læge konstaterede kort efter, at manden var afgået ved døden.

»En kvinde på morgentur ser manden ligge i åen og slår alarm. Hun holder fast i ham, men da politiet og ambulance når frem, bliver han erklæret død.«

Det siger vagtchefen ved Midt- og Vestjællands Politi, Henrik Møller Nielsen.

Politiet blev alarmeret kort efter klokken otte.

Manden blev fundet i en å, som løber langs et rækkehuskvarter.

Politiet er i skrivende stund i gang med underretning af de pårørende, og derfor ønsker politiet ikke på nuværende tidspunkt at gå nærmere ind på, hvem han er.

Der er dog tale om en 59-årig mand.

Der er intet, der tyder på, at han har været udsat for noget kriminelt. Politiet mener, at der er tale om en tragisk ulykke.

»Det eneste, vi kan udelukke lige nu, er, at han har været udsat for en forbrydelse. Nu skal vores undersøgelser klarlægge, hvad der helt præcis er sket,« siger vagtchefen.

