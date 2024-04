Midt- og Vestjyllands Politi er lige nu til stede i Struer, hvor en person er afgået ved døden.

I den forbindelse er fem personer blevet anholdt.

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj overfor B.T.

»Vi skal have tid til at undersøge det nærmere,« siger han.

Der er tale om en mand, som er fundet død i en lejlighed i det centrale Struer, bekræfter vagtchefen.

Midt- og Vestjyllands Politi er i gang med at underrette de pårørende til den afdøde mand.

Vagtchefen har ikke yderligere kommentarer til sagen, men fortæller at politiet er til stede, og at der ikke »er fare for borgerne«.

Overfor Ritzau uddyber vagtchefen, at politiet ikke kan udelukke, at der er sket noget mistænkeligt.

Politiet fik anmeldelsen klokken 16.02 søndag, hvor en læge kort tid efter ankom til lejligheden og erklærede manden død, skriver mediet.

