Den 65-årige mand, der torsdag blev fundet død i forbindelse med en voldsom brand i Grevinge, har været udsat for grov vold.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der har fået den afdøde obduceret.

Politiets brandteknikere er fredag formiddag ude og undersøge ejendommen på Færgevej nær Grevinge i Odsherred.

Det kan ikke udelukkes, at branden var påsat, oplyser politiet.

Tidligere på dagen oplyste politiet, at de efterforsker sagen som et drab.

I den forbindelse er de også interesseret i at høre fra vidner, der kan hjælpe efterforskningen.

»Vi er meget interesserede i at tale med vidner, der måtte have bemærket noget mistænkeligt i området omkring Færgevej 4 i Gundestrup og på vejstrækningen Nykøbingvej imellem Holbæk og Vig,« sagde vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, der er leder af efterforskningen, i en pressemeddelelse tidligere fredag.

Mere specifikt er det særligt tidsrummet fra onsdag formiddag omkring klokken 10 til torsdag morgen, hvor branden startede, der er særligt interessant for politiet.

Branden i ejendommen var ganske voldsom og resulterede i, at 1. sal styrtede sammen.

Hvis du mener, du har oplysninger om sagen, kan du ringe til politiet på 114.

Den afdødes nærmeste pårørende er blevet underrettet.

