En 19-årig er blevet frikendt for voldtægt, men dømt for at tilsnige sig samleje med en jævnaldrende kvinde.

En 19-årig mand er ved Retten i Aarhus blevet frikendt for voldtægt, men dømt for at tilsnige sig samleje med en kvinde, der forvekslede ham med en anden.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden, som den 19-årige blev dømt for, fandt sted i januar i år i et sommerhus i Odder. Her mødtes den dømte og tre af hans venner med to jævnaldrende kvinder.

En af kvinderne gik frivilligt i seng med en af den dømtes venner, mens den dømte var sammen med den anden kvinde på et af sommerhusets andre værelser.

Et eventuelt partnerbytte var oppe at vende, men det blev manet til jorden af begge kvinder.

Det stoppede imidlertid ikke de to mænd, der senere på aftenen byttede værelse uden at fortælle det til kvinderne.

Den dømte 19-årige og kvinden, som han havde sneget sig ind til, gik herefter i gang med at have samleje. Ifølge politiet var kvinden uanende om, at det var en ny mand, der havde taget plads i sengen.

Specialanklager ved Østjyllands Politi Jesper Rubow siger, at det nu er op til Statsadvokaten i Viborg, om sagen skal ankes til landsretten.

- Den forurettede havde kort forinden episoden afvist at have sex med den 19-årige, han byttede bevidst seng med sin ven uden at give besked, og han tilkendegav på intet tidspunkt, hvem han var, eller sikrede sig kvindens samtykke, da de lå i sengen.

- Derfor lød vores tiltale på voldtægt, siger Jesper Rubow i pressemeddelelsen.

Den 19-årige var tiltalt for voldtægt efter den nye voldtægtslov.

I den nye bestemmelse, som trådte i kraft den 1. januar i år, står det skrevet, at voldtægt ikke kun er tiltvingelse af samleje, men også når en person "skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen".

Jesper Rubow siger i pressemeddelelsen, at retten ikke fandt, at manden kunne dømmes efter bestemmelsen, med den begrundelse at manden manglede fortsæt til voldtægt.

Manden nægtede sig skyldig og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke.

/ritzau/