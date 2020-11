En voldsom sag om psykisk vold, legemsangreb og voldtægter endte med delvis frikendelse af mand fra Thy.

Beretninger om fysisk og psykisk vold samt seksuelle overgreb har dannet baggrund for en straffesag i Holstebro.

Her har en 34-årig mand været tiltalt for overgreb begået mod sin kæreste - blandt andet skulle forbrydelserne være sket i Thylejren i Nordvestjylland.

Flere dele af sagen faldt dog til jorden, da manden ved sagens afslutning sent torsdag eftermiddag i Retten i Holstebro blev frikendt for alle de rejste anklager om voldtægt og psykisk vold.

Han blev dog dømt for fysisk vold og trusler.

Det fortæller anklager Stinne Ørving fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden blev idømt seks måneders fængsel, hvor hovedparten af straffen dog blev gjort betinget. Dommerne besluttede, at han som udgangspunkt kun skal afsone 60 dage i et fængsel.

Resten af tiden skal han være under Kriminalforsorgens tilsyn. Blandt andet er det en betingelse, at manden skal gå i misbrugsbehandling, hvis Kriminalforsorgen finder det nødvendigt.

Anklageskriftet i sagen vidnede om overgreb, der skulle være begået gennem fire år fra 2015 til 2019.

Ud over vold var den 34-årige anklaget for at have voldtaget kvinden flere gange og begået andre seksuelle overgreb.

Men disse forhold blev han ikke dømt for.

Han blev heller ikke kendt skyldig i anklager om psykisk vold.

Anklageskriftet rummede flere forhold om legemsangreb af særlig farlig karakter - også kaldet grov vold. Ved de pågældende episoder var der dog ikke tale om grov vold, men simpel vold, vurderede dommerne.

Endelig blev han dømt for trusler.

- Dommerne har vurderet sagens beviser, og det er på den baggrund, at de er kommet frem til, hvad han kan dømmes for, siger Stinne Ørving.

Manden nægtede sig skyldig og modtog dommen.

/ritzau/