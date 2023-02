Lyt til artiklen

En mand, der i byretten er blevet kendt skyldig i at have voldtaget en journalistpraktikant på en studietur, blev mandag frifundet i landsretten.

»Jeg er så glad for at være i et land, hvor domstolene virker. Det har været rystende uhyggeligt og et helvede på jord,« fortæller manden med rørte øjne til B.T. kort efter domsafsigelsen.

Manden blev 1. august sidste år idømt en straf på et år og to måneders fængsel i byretten i Helsingør for at have voldtaget en journalistpraktikant på en studietur, hvor han skulle fungere som guide for et hold journalistpraktikanter.

En dom han straks ankede.

Torsdag blev ankesagen indledt ved Østre Landsret – og mandag formiddag kunne manden således forlade retten som en fri mand.

»Det har været flere års mareridt og ikke kun for mig, men også for dem omkring mig,« siger manden, mens hans pårørende, der er mødt op i retten, nikker bekræftende.

Manden har under sagens forløb holdt fast i sin uskyld og blandt andet peget på, at han slet ikke har været i stand til at voldtage kvinden, fordi han er impotent.

Han har dog erkendt, at der har været anden seksuel kontakt mellem de to, men at han på intet tidspunkt havde fået indtrykket af, at det ikke var med journalistpraktikantens samtykke.

Mens mandens pårørende med lettede smil omfavnede hinanden, da dommen blev afgivet, var der helt stille i den anden ende af lokalet.

To af journalistpraktikantens venner, der har vidnet i sagen i både by- og landsretten forlod straks salen.

Deres vidneforklaringer i landsretten mandag, pegede da heller ikke på, at de havde regnet med, at formiddagen skulle ende i mandens frifindelse.

»Jeg har aldrig set hende (den forurettede, red.) på den måde før. Hun er en, man kan stole. Dagen efter (hændelsen, red.), havde hun svært ved at finde ord, og var tydeligt ved siden af sig selv,« sagde den ene under sin vidneforklaring.

»Hun havde en meget alvorlig mine på, og det plejer hun ikke at have. Hun plejer at tage let på livet og det hele,« sagde den anden.

Manden har under hele forløbet især peget på den nye samtykkelov, som årsag til, at han blev dømt i første omgang.

»Den nye lov er fuldstændig vanvittig, jeg står i minus til at starte med. Min sag må stå i lære til fremtidige sager – og jeg håber ikke på, at det her sker for andre,« siger manden.

Med den nye samtykkelov, der trådte i kraft januar 2021, blev det strafbart at have samleje med en person, der ikke har givet sit samtykke.

Ifølge journalistpraktikantens forklaringer, havde der bestemt ikke været samtykke til samleje med manden, mens manden modsat har holdt fast i, at det havde været journalistpraktikanten, der havde taget initiativ til samleje.