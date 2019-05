»SOS - jeg har brug for hjælp«.

Sådan skrev en kvindelig jurastuderende på Københavns Universitet 2. november sidste år i en sms til en veninde, lige efter at en 24-årig medstuderende havde haft sex med hende under en fredagsbar på universitetets Søndre Campus på Amager.

Og omkring 20 minutter efter det seksuelle samvær ringede hun til politiet via 112 for at melde sig voldtaget.

Anmeldelsen endte med at resultere i en tiltale mod den medstuderende, som Københavns Politi i Københavns Byret krævede idømt fængselsstraf.

Den 24-årige mand har hele tiden nægtet sig skyldig i anklagen om voldtægt, og onsdag eftermiddag besluttede en enig domsmandsret i Københavns Politi at frifinde ham.

Efter at have hørt de to studerende afgive forklaring fra vidneskranken fandt retten ikke, at der på det foreliggende grundlag var grund til at tilsidesætte den tiltaltes forklaring som mindre troværdig end den forurettedes.

Desuden konstaterede domsmandsretten også, at der ikke var fysiske tegn på voldtægt.

I retten kom det blandt andet frem, at de to studerende under et fredagsbar-arrangement før midnat havde kysset lidt i en sofa, inden den mandlige studerende foreslog, at de gik ind i et andet rum, der kunne låses.