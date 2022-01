Anklagemyndigheden ved Fyns Politi fremstiller torsdag en mand i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling i forlængelse af skudepisode i bydelen Vollsmose. Det oplyser senioranklager Klaus Lauridsen.

»Der er grundlovsforhør i dag (torsdag, red.) klokken 14. Her bliver en mand fremstillet for at have anvendt en gaspistol,« siger anklageren til B.T.

Anklageren fortæller desuden, at manden, der skal fremstilles ved grundlovsforhør, er fra Odense. Vedkommende blev anholdt af Fyns Politi onsdag.

Det skete, da ordensmagten rykkede talstærkt ud efter en anmeldelse om et muligt skyderi ved Center Øst i Vollsmose. Her anholdt man i første omgang otte personer. Heraf altså den ene, anklageren nu håber på at kunne få varetægtsfængslet.

Sammen med manden, der skal i grundlovsforhør torsdag, var der en anden anholdt, som ligeledes ikke blev løsladt onsdag.

»Den anden person vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør,« siger Klaus Lauridsen.

Politiet oplyste i forbindelse med anholdelserne, at der ikke var nogen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med det mulige skyderi.

Desuden uddybede Charlotte Nyborg, der er kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi, at man havde fokus på, at borgere skulle kunne føle sig sikre.

»Vi har lige nu meget travlt med at få klarlagt, hvad der er sket i Vollsmose og i forbindelse med anholdelsen ved Rosengårdcenteret. Vores fokus er på borgernes tryghed og sikkerhed. Så snart vi har nyt, melder vi det ud,« lød det i et tweet onsdag.

Fyns Politi har i forbindelse med tidligere skyderier fortalt, at der verserer en konflikt imellem flere grupperinger i Vollsmose og Korsløkke-kvarteret.

I forbindelse med, at politiet anholdt personer både i Vollsmose, Carls Bloch Vej og et andet ikke oplyst sted i Odense, brugte man også hunde til at afsøge områderne.

B.T. følger sagen …