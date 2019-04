Den 25-årig kvinde, der mandag blev fundet dræbt i en lejlighed i Randers, blev myrdet med kniv.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at offer og den formodede gerningsmand kendte hinanden.

Både offer og den formodede gerningsmand kommer fra Randers.

Den 31-årige mand bliver fremstillet i Retten i Randers kl. 11.30. Han sigtes for med kniv at have dræbt den 25-årige kvinde i lejligheden på Mariagervej i Randers NV. #anklager vil anmode om dørlukning i sagen, hvorfor der ikke kan oplyses yderligere #politidk https://t.co/bV6Txtjxwo — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 9, 2019

Mandag eftermiddag omkring klokken 14 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om et muligt drab i en lejlighed på Mariagervej i Randers.

Da betjentene kom frem, fandt de liget af den unge kvinde, og en 31-årig mand, der forsøgte at flygte.

»En 31-årig mand blev anholdt, da han forsøgte at flygte ud af bagdøren, da vores patruljer ankom til stedet,« fortæller politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Den anholdte fremstilles i grundlovsforhør tirsdag formiddag.

Østjyllands Politi er fortsat på gerningsstedet og flere steder, der er relateret til episoden, og der vil være spærret af, indtil stederne er undersøgt færdigt.

Politiet vil anmode om lukkede døre under grundlovsforhøret, og derfor har man ikke yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.