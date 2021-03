En 29-årig mand er nu død efter at være kommet voldsomt til skade under en anholdelse i Tjæreborg fredag aften.



Det skriver Den Uafhængige Politiklagemyndighed i en pressemeddelelse. De skal nu efterforske sagen og undersøge episoden, da manden er omkommet under politiets varetægt.

Det var Syd- og Sønderjyllands Politi der fredag modtog en anmeldelse om en brand i en kontorbygning i Tjæreborg.

Det udviklede sig dog hurtigt til en sag om politivold og en bevidstløs arresteret mand.



Da den første patrulje ankom til den sydvestjyske by, blev den ene betjent straks overfaldet og slået bevidstløs af den 29-årige mand, der er fra Polen.

Den 29-årige blev efterfølgende anholdt, men mistede herunder bevidstheden.

Betjente på stedet ydede førstehjælp, og den 29-årige blev fragtettil hospitalet.

Hvorfor den 29-årige mistede bevidstheden vides endnu ikke, men foreløbige undersøgelser viser, at han var kraftigt påvirket af narkotika.