Dommer i Viborg skal afgøre, om der er grundlag for at fængsle mistænkt i sag om voldtægt.

Silkeborg. En 42-årig mand fra Silkeborg har under en afhøring hos politiet nægtet, at han natten til tirsdag voldtog en kvindelig bekendt.

Manden blev anholdt lidt før klokken fire på sin bopæl i byen, og to timer forinden havde kvinden anmeldt, at hun havde været udsat for forbrydelsen, oplyser lokalpolitiet.

Her ønsker man forud for et grundlovsforhør ved Retten i Viborg tirsdag eftermiddag ikke at gå i detaljer med sagen.

Politiet oplyser blot, at de to personer kender hinanden i forvejen.

Kvinden er to år ældre end den sigtede.

