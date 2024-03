Lang tids efterforskning har ført til anholdelsen af en 50-årig mand. Kvinde i København sigtes for hæleri.

En mand fra Kolding er blevet anholdt for at have forsøgt at sælge både skydevåben, flere kilo kokain og hash.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen af den 50-årige mand skete ved ti-tiden.

I godt tre år skal manden have begået forbrydelserne, fremgår det af de sigtelser, som politiet har rejst. De handler om syv kilo kokain og om forsøg på at sælge "indtil flere skydevåben".

Forud for anholdelsen ligger "en længerevarende og omfattende efterforskning", lyder det.

I flere politikredse har betjente været i aktion. Der har været ransagninger i Kolding, på Vestsjælland og i København.

I hovedstaden mistænkes en 25-årig kvinde for at have begået hæleri.

Manden fra Kolding ventes at blive fremstillet for en dommer i et retsmøde fredag. Her vil anklagemyndigheden anmode om varetægtsfængsling, oplyser Sydøstjyllands Politi.

/ritzau/